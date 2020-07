Daydreamer le ali del sogno, anticipazioni: EMRE inganna LEYLA (innamorata di lui) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Doccia fredda per la giovane LEYLA Aydin (Oznur Serceler) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del sogno.Leggi anche: Come sorelle, nuova serie di Canale 5 da stasera. Quante puntate? anticipazioniTra non troppo tempo, la sorella maggiore di Sanem (Demet Ozdemir) comincerà infatti a vedere i lati oscuri del suo capo EMRE Divit (Birand Tunca), ossia l’uomo del quale si è innamorata… Daydreamer – Le Ali del sogno, trame: LEYLA ama EMRE Le anticipazioni indicano che LEYLA si illuderà di poter avere una possibilità quando EMRE le prometterà di portarla fuori a cena il giorno successivo alla registrazione di un’importantissima pubblicità della Fikri Harika. Dato che non darà tanto peso alle sue stesse parole, EMRE si dimenticherà dell’appuntamento preso con la sua segretaria e ... Leggi su tvsoap

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ali

Daydreamer Le ali del sogno torna in onda oggi, mercoledì 8 luglio, con una nuova puntata in cui vedremo una sofferente Sanem tornare in agenzia solo per concludere una campagna pubblicitaria. Tornare ...Ha per titolo Come sorelle la nuova serie tv turca che Canale 5 trasmette in prima visione assoluta, da mercoledì 8 luglio. La fiction è composta da otto appuntamenti in onda in prime time.Ogni episod ...