Danni Covid-19 al cervello. Sempre più studi parlano della capacità che il virus ha di minacciare il sistema nervoso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non solo polmoni: il Covid-19 potrebbe provocare anche Danni cerebrali. Sempre più studi parlano della capacità che il virus ha di minacciare il sistema nervoso. Ultima in ordine di tempo una ricerca - pubblicata sulla rivista Brain e rilanciata dal Guardian - condotta presso la University College of London (UCL) su 43 persone colpite dal virus.Delirio, ictus, Danni neurologici, infiammazioni cerebrali e del midollo spinale: sarebbero questi i Danni che potrebbero insorgere anche nei pazienti colpiti anche in modo lieve dal coronavirus. Secondo la ricerca dell’University College of London, in alcuni casi il problema neurologico era il primo e principale sintomo del paziente. I pazienti presi in esame hanno permesso di riscontrare un aumento di diagnosi di Encefalomielite acuta disseminata (Adem), una patologia neurologica, contraddistinta da un’infiammazione a ... Leggi su huffingtonpost

