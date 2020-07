Da Lagos a Napoli: al Madre arriva la nuova opera di Temitayo Ogunbiyi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È visitabile da oggi “Giocherai nel quotidiano, correndo”, l’installazione commissionata dalla Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee all’artista Temitayo Ogunbiyi durante il lockdown, e realizzata a distanza per Madre Factory 2020. Sono stati proprio i piccoli partecipanti ai laboratori della Factory i primi visitatori a scoprire l’opera. Dopo aver seminato le piante che daranno vita man mano ad un giardino condiviso, i bambini hanno potuto giocare in piena libertà e sicurezza con le sculture interattive che compongono l’opera, seguendo le regole dell’artista, e, come da lei stessa suggerito, inventandone di nuove esplorando tutte le possibilità. L'articolo ... Leggi su anteprima24

"You will find playgrounds among palm trees (playdate)", 2019, L'hanno commissionata durante il lockdown. E ora la grande installazione di Temitayo Ogunbiyi, artista che vive e lavora a Lagos, è pront ...

Da oggi l'attività di Madre Factory 2020, programma di inclusione attraverso l'arte ideato dalla presidente della Fondazione Donnaregina Laura Valente, si arricchisce di un altro importante tassello.

