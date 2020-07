Da FDA ok commercializzazione IQOS come Prodotto “a ridotta esposizione” (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La statunitense Food and Drug Administration (FDA) ha autorizzato oggi la commercializzazione del sistema IQOS di Philip Morris Producs S.A. come Prodotto del tabacco a rischio modificato (MRTPs). Nel rilasciare l'autorizzazione, l'agenzia ha rilevato che riconoscere a IQOS la possibilità di essere commercializzato con la dicitura di Prodotto “a esposizione modificata” sia appropriato per la tutela della salute pubblica.“La decisione odierna conferma che IQOS è un Prodotto profondamente diverso rispetto alle sigarette e costituisce una scelta migliore per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare”, come si legge in una nota. “IQOS è il primo e unico dispositivo elettronico da utilizzare con tabacco o nicotina ad aver ottenuto questo riconoscimento attraverso il processo di MRTP istituito dalla ... Leggi su liberoquotidiano

