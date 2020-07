Da Commissione Europea l’approvazione per i nuovi farmaci per il diabete e le relative complicanze renali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo l’EMA l’Agenzia Europea per i Medicinali, anche la Commissione ha approvato l’estensione di indicazione per Invokana (Canagliflozin): un risultato ottenuto grazie alle evidenze scientifiche emerse nello Studio Credence. “Canagliflozin offre l’opportunità di migliorare significativamente la salute di milioni di persone che vivono con malattie renali croniche e diabete di tipo 2. Questo risultato della Commissione Europea, permette ai pazienti in tutta Europa di poter godere di nuovi benefici” ha commentato il Prof. Vlado Perkovic della UNSW di Sydney. BUONE NOTIZIE PER I PAZIENTI DIABETICI DELL’UNIONE Europea – Dopo il CHMP – Committee for Medicinal Products for Human Use dell’EMA – Agenzia Europea per i Medicinali, che a maggio scorso ha dato parere positivo per aggiornare le ... Leggi su romadailynews

