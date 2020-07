Cupra el-Born, in rampa di lancio la prima elettrica del marchio sportivo Seat (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’avevamo vista sotto forma di concept lo scorso anno a Ginevra, ora invece Seat ha svelato il look definitivo del primo modello elettrico del suo brand a tutta performance, Cupra. Si chiama el-Born, e come potete vedere i designer ci hanno messo del loro per tirare fuori dall’iniziale prototipo un’auto dalle linee sportive al limite dell’aggressività. Che tra l’altro verrà prodotta non in Catalogna ma in Germania, presso lo storico stabilimento di Zwickau del gruppo Volkswagen. Di potenza ancora non si parla, ma c’è da supporre che i cavalli saranno parecchi visto che la casa spagnola dichiara uno 0-50 km/h “bruciato” in soli 2,9 secondi e gestito tramite il controllo dinamico dell’assetto (DCC Sport). Certo, la propulsione elettrica ci mette del suo nel dare una grande spinta iniziale, così come la ... Leggi su ilfattoquotidiano

