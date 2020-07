Crolla una gru su un palazzo, persone intrappolate (Di mercoledì 8 luglio 2020) Momenti di paura nel quartiere Bow di Londra, Una gru alta 20 metri è precipitata su una abitazione nella zona orientale di Londra e varie persone sono rimaste intrappolate. Lo hanno fatto sapere i vigili del fuoco locali. Non si sa ancora se all'interno ci siano feriti. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Crolla una A Brenta crolla una casa fatiscente, intervengono i Vigili del Fuoco Varesenews Caos trasporti, Fast-Confsal: “La Liguria è sotto assedio di un crollo strutturale”

Liguria. “In queste ultime settimane è apparso con ancora maggior evidenza che la Liguria, soprattutto Genova, è sotto assedio di un vero e proprio crollo strutturale dei trasporti, dovuto anche alla ...

Juve, a Milano è suonato un campanello di allarme per Sarri

Non è facile analizzare i motivi di un crollo inaspettato come quello della Juventus a Milano, ma il 4-2 di San Siro è un campanello che allarma, forse non tanto in chiave scudetto (la Lazio ha gettat ...

