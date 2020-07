Covid in Campania, altri tre positivi: il totale dei contagiati sale a 4.750 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tre contagiati dopo l'unico positivo di ieri: è il bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall'unità di crisi della Regione Campania. Su 1.918 test effettuati, tre sono... Leggi su ilmattino

