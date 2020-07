Covid d'importazione: il governo valuta la chiusura delle frontiere al Bangladesh (Di mercoledì 8 luglio 2020) Chiudere le frontiere ai bengalesi. Potrebbe essere questo uno dei cardini della strategia che nel governo si sta mettendo a punto per disinnescare la bomba legata al numero - il Ministro della Salute, Roberto Speranza, lo ha definito “significativo” - di positivi al Covid registrato tra i bengalesi arrivati nel nostro Paese. Di certo è tra le ipotesi al vaglio dei Ministri - primi tra tutti quelli dell’Interno, della Salute e degli Esteri - che si stanno coordinando per elaborare un piano d’azione comune e bloccare le possibili vie di ingresso del virus in Italia, dove al momento la gran parte dei casi di Covid è di importazione.E ha nella comunità bengalese - assai numerosa nel nostro Paese, a Roma è la terza dopo quella romena e filippina - un ... Leggi su huffingtonpost

Positivi dal Bangladesh favoriti anche da certificati covid falsi: potrebbero essere 600 i casi a rischio

Il ministro della Salute Roberto Speranza non ha avuto dubbi. Quando ha saputo che solo sul volo Dacca-Roma atterrato a Fiumicino i positivi al Coronavirus erano già 21, prima ancora che terminassero ...

