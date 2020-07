Covid-19, scappa dalla quarantena per fare shopping: è ricercato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Covid-19, scappa dalla quarantena imposta che gli era stata prescritta in seguito ad un viaggio internazionale. Ora è un ricercato. Qualcuno non ha ancora capito la gravità del Covid-19. La pandemia originaria di Wuhan, infatti, sembra non essere stata compresa perfettamente da tutti, anzi. Qualcuno continua a sottovalutarlo in modo pericolosissimo, malgrado ogni giorno vi … L'articolo Covid-19, scappa dalla quarantena per fare shopping: è ricercato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid scappa Coronavirus, imprenditore barese "scappa" dal Brasile: "Positivo al covid mi consolo con ricci e brasciole" Il Quotidiano Italiano - Bari Coronavirus, in Israele record di contagi: 1.319 in 24 ore

I contagi da coronavirus continuano a salire in Israele: nella giornata di ieri, ha reso noto oggi il ministero della Sanità, vi sono stati 1.319 nuovi casi positivi. Si tratta del numero giornaliero ...

COVID 19 a PREDAZZO: Lettera aperta della famiglia Murtezi

Per chi non ci conoscesse, con mio padre e mio zio, noi figli, siamo scappati dalla guerra del Kosovo nel 1999 e da allora risediamo a Predazzo, dove abbiamo trovato un lavoro che non abbiamo più ...

