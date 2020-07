Costa d’Avorio, morto a 61 anni il premier Amadou Gon Coulibaly. Era candidato alla presidenza del Paese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo due mesi di cure in Francia e il ritorno a casa, il primo ministro della Costa d’Avorio, Amadou Gon Coulibaly, candidato del suo partito alle prossime presidenziali, è morto all’età di 61 anni. Il decesso sembra essere legato al peggioramento delle sue condizioni dopo il ritorno a casa da due mesi di cure in Francia, dove si era rifugiato probabilmente a causa di complicanze cardiache, visto che nel 2012 aveva subito un trapianto di cuore. Nessun particolare è però stato diffuso né sulle cause del decesso, né su quelle del lungo ricovero in Francia. Di sicuro c’è che la sua scomparsa crea scompiglio all’interno della formazione di governo in vista delle prossime elezioni. Da capire, infatti, chi ... Leggi su ilfattoquotidiano

