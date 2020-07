Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus dell’8 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nei numeri coronavirus 8 luglio migliorano i dati relativi ai decessi rispetto alle scorse 24 ore, mentre restano più o meno costanti i nuovi contagi rispetto alla giornata di ieri. Complessivamente, la giornata di oggi ha fatto registrare 193 nuovi contagi su 50.443 tamponi effettuati. I morti, in luogo delle 30 vittime di ieri, oggi sono stati 15, esattamente la metà, anche se il dato resta superiore rispetto a quelli del fine settimana e di lunedì. Complessivamente, il dato dei decessi dall’inizio della pandemia è salito a 34.914, mentre gli attualmente positivi in Italia scendono sempre di più: ora sono 13.595, grazie anche a 825 nuovi guariti in più nella giornata dell’8 luglio. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 7 ... Leggi su giornalettismo

