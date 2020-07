Coronavirus, viceministro Sileri: “Il blocco dei voli dal Bangladesh una decisione necessaria ma transitoria” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul blocco dei voli dal Bangladesh – “E’ stata una decisione necessaria, poiché su quel volo vi è stato un numero importante di tamponi positivi –ha affermato Sileri-. Provenendo da un’area ad alto rischio è stato necessario bloccare i voli. Si tratta di una situazione transitoria, ma dobbiamo stare attenti ai casi di rientro. Certificati medici falsi? Non so, ma comunque non basta un semplice certificato per evitare di fare la quarantena. Purtroppo la certificazione falsa non è un’esclusiva di altri Paesi, anche in Italia troviamo certificazioni false ed è un ... Leggi su meteoweb.eu

giuseppe6530 : RT @La7tv: #lariachetira Coronavirus, Pierpaolo Sileri sui medici dimenticati: 'Scudo penale per i medici. Mi sto battendo affinché gli inf… - codeghino10 : RT @La7tv: #lariachetira Coronavirus, Pierpaolo Sileri sui medici dimenticati: 'Scudo penale per i medici. Mi sto battendo affinché gli inf… - La7tv : #lariachetira Coronavirus, Pierpaolo Sileri sui medici dimenticati: 'Scudo penale per i medici. Mi sto battendo aff… - interrisnews : Il viceministro @piersileri ad Agorà Estate: ecco cosa ha detto. Voi cosa ne pensate??????? - ladyrosmarino : RT @fanpage: Nuovi focolai di #Covid19, le parole del viceministro Sileri #4luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus viceministro Coronavirus, viceministro Sileri: “Il blocco dei voli dal Bangladesh una decisione necessaria ma tra ... Meteo Web Morning Note: economia e finanza dai giornali

Appalti, con la corsia veloce sbloccati i lavori di Anas e Rfi', l'intervista al viceministro M5S ... Genova, il nuovo ponte ai Benetton (La Stampa, pag. 5) Coronavirus: Agcom: con la crisi esplode la ...

Massimo Galli a #Cartabianca: "Coronavirus, c'è il problema dei superdiffusori". Focolai sotto la cenere

I nuovi focolai, "interni" e "d'importazione", inquietano l'Italia. Massimo Galli, responsabile del reparto di Infettivologia dell'ospedale Sacco e in prima linea nella lotta al coronavirus, in colleg ...

Appalti, con la corsia veloce sbloccati i lavori di Anas e Rfi', l'intervista al viceministro M5S ... Genova, il nuovo ponte ai Benetton (La Stampa, pag. 5) Coronavirus: Agcom: con la crisi esplode la ...I nuovi focolai, "interni" e "d'importazione", inquietano l'Italia. Massimo Galli, responsabile del reparto di Infettivologia dell'ospedale Sacco e in prima linea nella lotta al coronavirus, in colleg ...