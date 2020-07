Coronavirus, ultime notizie: record di contagi negli Usa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si è registrato un nuovo record di contagi negli Stati Uniti: 60.209 nelle ultime 24. Mai così tanti in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Secondo i dati della Johns Hopkins University, ieri le vittime sono state 1.114; 131.362 i decessi totali. Gli stati più colpiti sono il Texas e la California, i più popolosi d’America. Entrambi ieri hanno registrato oltre 10 mila casi di Covid-19, una soglia precedentemente superata solo da New York e Florida. L’aumento dei casi ha costretto Greg Abbott, governatore del Texas, a rivedere le sue posizioni scettiche sull’uso della mascherina e imporne l’obbligatorietà in gran parte dello stato. Anche in California sono state imposte nuove misure restrittive. Gli Stati Uniti si ritirano dall’Oms Proprio oggi ... Leggi su italiasera

