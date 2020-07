Coronavirus, ultime notizie – Oms: «Più evidenze che il virus si trasmetta nell’aria». Gentiloni: «In autunno rischio di insolvenza per le imprese». Colombia, lockdown prorogato fino al 1° agosto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, diminuiscono i contagi (+138) con più tamponi. Torna a salire il numero di decessi: +30 nelle ultime 24 ore – Il bollettino della Protezione civileCoronavirus, in Lombardia 53 contagi in 24 ore. Aumentano i morti: sono 13, ieri si erano fermati a 3La Johns Hopkins University continua a tenere traccia della pandemia di Covid-19 nel mondo. A oggi, 8 luglio, secondo quanto riportato nell’ultimo aggiornamento della mappa, i casi totali confermati sono 11.799.443. Le morte legate al Coronavirus sono in tutto 543.558. In cima alla lista di Paesi colpiti ci sono ancora gli Stati Uniti, che hanno registrato in tutto 2.993.760 ... Leggi su open.online

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 8 luglio. 137 nuovi casi e 30 decessi nell’ultimo bollettino: i morti sono in aumento rispetto ai giorni precedenti.

