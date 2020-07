Coronavirus, ultime notizie – In Italia scende il numero delle vittime, +12 in Lombardia. Lo studio del MIT: senza il vaccino 290 mila casi al giorno in India entro la fine del 2021 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19La Johns Hopkins University continua a tenere traccia della pandemia di Covid-19 nel mondo. A oggi, 8 luglio, secondo quanto riportato nell’ultimo aggiornamento della mappa, i casi totali confermati sono 11.799.443. Le morte legate al Coronavirus sono in tutto 543.558. In cima alla lista di Paesi colpiti ci sono ancora gli Stati Uniti, che hanno registrato in tutto 2.993.760 casi e oltre 131mila decessi. Al secondo posto c’è il Brasile, il cui presidente, Jair Bolsonaro, è risultato positivo al Coronavirus ieri, 7 luglio. In ... Leggi su open.online

dellorco85 : In Brasile nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 20.229 contagi. Anche #Bolsonaro (da sempre contrario al lo… - Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - fanpage : L’Oms ammette: “È possibile che il virus si diffonda anche nell’aria” - MariaAversano1 : RT @LaNotiziaTweet: Risalgono i #contagi. 193 in più nelle ultime 24 ore. Il numero maggiore di casi registrato in #Lombardia ed #EmiliaRom… - Ste_Gualdoni : RT @Agenzia_Ansa: Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attualment… -