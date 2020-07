Coronavirus, tutte le notizie della notte – Più di 60 mila nuovi casi negli Usa, Trump a Fauci: «Se lo avessi ascoltato, staremmo peggio». Scontri a Belgrado per la proroga del coprifuoco (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioUsa EPA/Yuri Gripas Il presidente americano Donald Trump con il vice Mike PenceNuovo record di contagi di Coronavirus per gli Stati Uniti che registrano in un giorno 60.209 nuovi casi. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il totale americano sfiora i tre milioni, con 2.993.760 casi. Salgono a 131.362 invece le vittime dall’inizio della pandemia. Una situazione che ha spinto l’infettivologo Anthony Fauci a dire che gli Stati Uniti sono ancora «inginocchiati» alle prese con la prima ondata della pandemia. Parole duramente criticate da Donald Trump in un’intervista: «Nel nostro Paese siamo in un buon posto – ha risposto – non sono d’accordo con lui». Il presidente americano ha poi attaccato lo scienziato, rivendicando di non averlo ascoltato nel corso dei primi mesi ... Leggi su open.online

