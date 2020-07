Coronavirus, tornano a crescere i contagi: +193. Si ferma il calo delle terapie intensive e preoccupa l’Emilia – Il bollettino della Protezione civile (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (8 luglio)Il bollettino del 8 luglio Il saliscendi di nuovi casi positivi al Coronavirus quest’oggi mostra numeri in risalita: a fronte delle +138 positività registrate ieri, 7 luglio, con 43.219 tamponi eseguiti, l’8 luglio il dato è tornato vicino a quota 200. Sono +193 i casi individuati nelle ultime 24 ore, con un numero di tamponi superiore: sono stati analizzati e inseriti nel bollettino del ministero della Salute 50.443 test. I casi totali, dall’inizio del monitoraggio, sono arrivati a 242.149. Si dimezza invece il dato relativo ai decessi: +15 oggi, ieri erano morte 30 persone. Il numero complessivo di vittime in Italia causate dalla Covid-19 sono 34.914. Il trend migliore di questo inizio ... Leggi su open.online

