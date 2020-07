Coronavirus, sul volo in arrivo dal Qatar 135 passeggeri provenienti dal Bangladesh: verso il respingimento per motivi sanitari (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo lo stop ai voli provenienti dal Bangladesh deciso ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza, si pone un nuovo problema di arrivi a Roma: dei circa 200 passeggeri a bordo del volo Qatar Airway appena atterrato a Fiumicino, 135 sono bengalesi. Circostanza che potrebbe far pensare a un escamotage per aggirare i controlli. Il provvedimento emesso ieri blocca per una settimana i voli diretti da Dacca, ma non risolve il nodo degli scali: secondo l’Unità di crisi Covid regionale i 135 viaggiatori “non dovrebbero sbarcare a Fiumicino”. Per questo, si profila l’ipotesi del respingimento per motivi sanitari: la Polaria potrebbe emettere un provvedimento che trattiene i bengalesi in aeroporto fino alle 16, ora di ripartenza del volo. Gli altri passeggeri, provenienti dal Qatar, possono sbarcare, pur dovendo sottoporsi al tampone e poi rispettare ... Leggi su ilfattoquotidiano

