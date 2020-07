Coronavirus, Sileri: “Possibili 600 positivi dal Bangladesh. Li stiamo cercando” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “La cifra dei possibili positivi provenienti dal Bangladesh è di circa 600“, ed “è in atto opera per rintracciare queste persone per poter fare il link epidemiologico e tamponi per tutti“: lo ha affermato il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, a ’24 Mattino’ su Radio24. “E’ questa una delle ragioni per cui i voli dal Bangladesh sono stati bloccati in virtù del fatto che i test effettuati nella giornata di ieri a Roma su quelli atterrati hanno riscontrato un numero altissimo di soggetti positivi a Covid-19“. Coronavirus, viceministro Sileri: “Il blocco dei voli dal Bangladesh una decisione necessaria ma transitoria” Coronavirus e casi importati in Italia, il virologo Andreoni: “Rischiamo di disperdere i sacrifici del lockdown” Coronavirus, troppi contagiati: l’Italia ... Leggi su meteoweb.eu

