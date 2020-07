Coronavirus, Roma e Milano respingono i passeggeri del Bangladesh sui voli dal Qatar. Speranza all’Ue: “Maggior coordinamento” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Servono urgenti misure rigorose sugli arrivi extra-Schengen ed extra-Ue”. Roberto Speranza, ministro della Salute, ha scritto alla Commissione europea al termine di una giornata campale negli aeroporti italiani per il contenimento dell’emergenza Covid. Lo spauracchio è il Bangladesh, Stato dove l’epidemia è fuori controllo. Già lunedì, grazie alle insistenze dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, Speranza aveva autorizzato l’unità di crisi Romana a recarsi all’aeroporto ‘Da Vinci’ di Fiumicino per effettuare i tamponi sui passeggeri di un aereo proveniente da Dacca, trovando il giorno successivo 36 positivi su 270 passeggeri. È arrivato così il ... Leggi su ilfattoquotidiano

