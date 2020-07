Coronavirus, record di casi in Usa: oltre 60mila. “In Florida esaurite le terapie intensive”. Trump: “Riaprire scuole”. Serbia, scontri a Belgrado dopo l’annuncio di nuove restrizioni. Israele, Gantz in autoisolamento (Di mercoledì 8 luglio 2020) dopo giorni in cui il numero di contagi giornaliero aveva fatto registrare un calo, ieri negli Stati Uniti si è registrato un nuovo record di casi: in 24 ore sono stati certificati 60.209 positivi, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Numeri che non hanno impedito al presidente Donald Trump di dichiarare, con quasi 3 milioni di infezioni e oltre 131mila morti dall’inizio della pandemia, che negli Usa “il tasso di mortalità è sceso di dieci volte” e dirsi in disaccordo con le parole del capo della task-force anti-Covid, Anthony Fauci, che nelle scorse ore si era detto preoccupato per la situazione negativa nel Paese. Intanto, le forze di sicurezza governative hanno sedato le proteste scoppiate martedì a Belgrado, in ... Leggi su ilfattoquotidiano

