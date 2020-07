Coronavirus Parma, focolaio nell'azienda Parmovo: decine di lavoratori contagiati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un focolaio di Coronavirus, attualmente ci sarebbero 33 positivi in tutto, e' stato rilevato in un'azienda della provincia di Parma. Si tratta della Parmovo, azienda di produzione di ovoprodotti, di Sanguigna di Colorno. A rilevare il nuovo focolaio e' l'azienda territoriale sanitaria Val Padana, l'ente sanitario delle province lombarde di Mantova e Cremona. I lavoratori risultati positivi al Sars-Cov2 sono tutti residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova) e sarebbero dipendenti di una societa' di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa l'azienda parmense. La maggior parte di questi ultimi casi rilevati nel territorio ... Leggi su tg24.sky

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.755 casi di positività, 49 in più rispetto a ieri, di cui 36 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact ...

