Coronavirus, oggi 193 nuovi casi. Meno di mille i pazienti ricoverati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – Lieve aumento dei contagi in Italia dove oggi sono stati rilevati 193 nuovi positivi su 50.443 tamponi effettuati, ieri 138 casi ma erano stati fatti circa 7mila tamponi in Meno. Calano invece i morti: oggi 15, ieri i decessi erano stati 30. Il totale delle vittime in Italia dall’inizio dell’epidemia sale a 34.914. In generale la situazione resta stabile, senza dunque impennate o cali significativi. La notizia peggiore del giorno arriva dalla provincia di Parma, dove è stato individuato un nuovo focolaio di Coronavirus in un’azienda di produzione ovoprodotti. Attualmente, stando a quanto comunicato dall’Azienda territoriale sanitaria Val Padana, sarebbero 33 i lavoratori risultati positivi, tutti residenti nella zona di ... Leggi su ilprimatonazionale

maumartina : La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavi… - dellorco85 : In Brasile nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 20.229 contagi. Anche #Bolsonaro (da sempre contrario al lo… - Linkiesta : Se nessuno scarica #Immuni o si fa testare non è colpa del governo (ma dei 5Stelle un po’ sì). Se oggi è così diff… - IlNuovoTorrazzo : CORONAVIRUS - Oggi 8 luglio, +71 casi in regione, +3 in provincia di Cremona, zero nel Cremasco - NicolaCalabres2 : RT @maumartina: La notizia più bella. Oggi la terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo non ha più pazienti contagiati da coronavirus. Acc… -