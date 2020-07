Coronavirus, nuovo focolaio: positivo anche il Sindaco (Di mercoledì 8 luglio 2020) Preoccupazione in provincia di Cuneo per una serie di nuovi contagi di Coronavirus. Il focolaio è a Pagno, piccolo Paese della val Bronda, dove vengono segnalati 6 casi. Tra essi anche il Sindaco Nico Giusiano. Tutti i contagiati sono asintomatici. Il Covid 19 sarebbe stato trasmesso in occasione di una cena ristretta tra alcuni amici in un paese del saluzzese cui ha partecipato anche lo stesso primo cittadino. “Sto bene – rassicura Giusiano – e stanno bene anche tutte le altre persone risultate positive. Sono asintomatico, ma temo che possano esserci altri contagi in paese, perché mancano gli esiti di alcuni tamponi, eseguiti nelle ultime ore. Nel corso dei mesi precedenti abbiamo avuto un solo caso, ora sei in un colpo solo. Spero che il ... Leggi su howtodofor

Agenzia_Ansa : Dopo 6 mesi, il nuovo #coronavirus è ancora un rompicapo #Nature, pone 5 grandi domande ancora aperte #ANSA - fanpage : Nuovo focolaio da Coronavirus alla Comunità Shalom: 15 ragazzi positivi al Covid - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo lockdown in Serbia: notte di scontri a Belgrado #coronavirus - 007Vincentxxx : RT @fanpage: Nuovo #focolaio di #Covid19 in Piemonte, tra i positivi anche il sindaco di Pagno - Nanoalto : RT @fanpage: Nuovo #focolaio di #Covid19 in Piemonte, tra i positivi anche il sindaco di Pagno -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo focolaio a Parma: la mappa dei contagi tra i lavoratori QuiFinanza Cosa dice il mercato immobiliare di New York sul futuro delle nostre case

Dopo la prima ondata di coronavirus, i più giovani sono in cerca di case più grandi per lo smart working, sfruttando anche i tassi bassi. Una tendenza che potrebbe diventare mondiale Il momento in cui ...

Coronavirus, quattro nuovi casi positivi: arrivano tutti dai Balcani

"Abbiamo registrato quattro nuovi casi, asintomatici, a Trieste e Pordenone. Tutti in isolamento e riconducibili a provenienze dell’area balcanica. I dipartimenti di prevenzione proseguono le attività ...

Dopo la prima ondata di coronavirus, i più giovani sono in cerca di case più grandi per lo smart working, sfruttando anche i tassi bassi. Una tendenza che potrebbe diventare mondiale Il momento in cui ..."Abbiamo registrato quattro nuovi casi, asintomatici, a Trieste e Pordenone. Tutti in isolamento e riconducibili a provenienze dell’area balcanica. I dipartimenti di prevenzione proseguono le attività ...