Coronavirus, nuovo focolaio nel Parmense: 33 i positivi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Scoperto un nuovo focolaio di Coronavirus nel basso Parmense: le persone trovate positive al Covid-19 sarebbero 33 al momento Il Coronavirus continua a spaventare l’Italia. Negli ultimi giorni infatti i contagi nella nostra penisola sono tornati a salire, portando un inevitabile ritorno alla paura di una nuova ondata massiccia. Nella giornata di ieri i nuovi contagiati sono stati 138, portando gli attualmente positivi in Italia a 14.242. Nelle ultime ore però, è stato scoperto un nuovo focolaio nel Parmense e nella Bassa Mantovana. Sono 33 le persone trovate positive al Covid-19, tutti lavoratori appartenenti alla Parmovo, cooperativa di Viadana. Così la ATS di della Valpadana ha emanato un comunicato per chiarire la situazione. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Polemiche nuovo ponte di Genova: il Ministero “La gestione ai ... Leggi su bloglive

petergomezblog : Coronavirus, picco di contagi a Melbourne: 6 milioni di persone in lockdown in Australia. Ancora 40mila casi in Usa… - Agenzia_Ansa : Dopo 6 mesi, il nuovo #coronavirus è ancora un rompicapo #Nature, pone 5 grandi domande ancora aperte #ANSA - fanpage : Nuovo focolaio da Coronavirus alla Comunità Shalom: 15 ragazzi positivi al Covid - notav_info : 'la capacità di sintonizzare le resistenze locali con un nuovo senso comune che sta emergendo dopo la crisi del cor… - Giulia07738572 : Serbia: i manifestanti oltraggiati dal nuovo confinamento in casa di coronavirus di Belgrado cercano di assaltare i… -