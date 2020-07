Coronavirus, nuovo focolaio in un’azienda di Parma: decine di positivi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Riesplode l’emergenza Coronavirus a Parma, con un nuovo focolaio nell’azienda Parmovo: sono già molti i lavoratori contagiati. Un nuovo cluster di Coronavirus è stato rilevato in una grande azienda della provincia di Parma: attualmente si conterebbero 33 positivi. Si tratta di persone residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova), dipendenti di una società … L'articolo Coronavirus, nuovo focolaio in un’azienda di Parma: decine di positivi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus nel mondo, gli Usa via dall'Oms. Bolsonaro: "Vivrò grazie a Dio e alla clorochina" la Repubblica Covid19 in Italia, 193 nuovi casi e 15 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

CONTAGIATI: Aumentano i casi di coronavirus, dove nelle ultime 24 ore si registrano 193 nuovi positivi (ieri erano 138) dei quali 71 solo in Lombardia. In totale i contagiati da inizio epidemia sono ...

Andamento costante. 193 nuovi contagi Covid, 15 vittime

Risalgono i nuovi contagi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 193 nuovi casi mentre ieri 138. Di questi 71 sono in Lombardia, il 36,7% del totale, e 49 in Emilia Romagna.

