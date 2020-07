Coronavirus: nuovo focolaio in un’azienda della provincia di Parma (Di mercoledì 8 luglio 2020) focolaio di Coronavirus all’interno di un’azienda avicola con sede a Sanguigna di Colorno, nella provincia di Parma. Decine di lavoratori sono risultati positivi al virus. Un focolaio di Covid-19 è stato rilevato in un’azienda della provincia di Parma. Secondo gli ultimi aggiornamenti, attualmente ci sarebbero 42 dipendenti risultati positivi al virus. I dipendenti sono residenti … L'articolo Coronavirus: nuovo focolaio in un’azienda della provincia di Parma proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

