Coronavirus, nuovo focolaio in Italia. 15 positivi, sono tutti giovani (Di mercoledì 8 luglio 2020) Saltato fuori un nuovo focolaio di Covid a Brescia, ad essere risultati positivi 15 ragazzi della Comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio. A Palazzolo sull’Oglio, Brescia, sono stati effettuati test a tappeto per verificare l’andamento della curva epidemiologica. Grazie a questa misura di prevenzione è stato scovato un nuovo focolaio di Coronavirus. Finora i contagiati certi riguardano 15 ragazzi, di cui 11 femmine e 4 maschi, tutti appartenenti alla Comunità Shalom di Palazzolo sull’Oglio e che sono stati immediatamente messi in isolamento. Tra i 15 non si registrano sintomatici e per il momento la situazione appare sotto controllo. (Continua dopo la foto) La Comunità Shalom spiega l’andamento della situazione contagi da Coronavirus su Facebook: “In questi giorni abbiamo avuto i medici di Ats di Brescia che hanno ... Leggi su caffeinamagazine

