Coronavirus, nuovo focolaio a Parma: la mappa dei contagi tra i lavoratori (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un nuovo focolaio in una azienda, ancora una volta in Emilia-Romagna, ma questa volta nella provincia di Parma. La ditta colpita dal Coronavirus, Parmovo, si occupa di ovoprodotti e ha sede a Sanguigna di Colorno: 42 positivi in tutto, per adesso. Il focolaio è stato rilevato dall’Ats Val Padana, l’ente sanitario delle province di Mantova e Cremona. Il motivo è che il contagio sembra essere collegato a una società di servizi della Lombardia, che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa l’azienda parmigiana. I lavoratori positivi sarebbero tutti dipendenti di questa società e residenti nelle zone di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova). focolaio a Parma, la ... Leggi su quifinanza

