Coronavirus, nuovi focolai in Emilia-Romagna: +49 casi, ma zero morti (Di mercoledì 8 luglio 2020) BOLOGNA – Altri 49 casi di coronavirus in Emilia-Romagna, di cui 36 senza sintomi. Dei 49 casi, ben 40 interessano le province di Parma, Bologna e la Romagna. In particolare, sui 13 nuovi positivi riscontrati in provincia di Parma, tutti asintomatici e in isolamento domiciliare, nove fanno riferimento a lavoratori impiegati in attivita’ produttive della Bassa parmense, entrati in contatto con i casi positivi relativi al focolaio in un’azienda cooperativa con sede legale in Lombardia, in provincia di Mantova. Sono invece 16 i casi nel bolognese, di cui nove asintomatici. Leggi su dire

