Coronavirus, ministro Speranza su La7: "Vaccino forse entro fine dell'anno. Sarà gratis ma non punto alla sua obbligatorietà"

"Sono molto contento dell'accordo tra il governo italiano, quello francese, quello tedesco e quello olandese. Si tratta di una intesa che speriamo ci porti il vaccino contro il Coronavirus entro la fine del 2020. Il contratto sottoscritto prevede 60 milioni di dosi entro la fine dell'anno. Il primo nostro auspicio è che questo, che oggi è un candidato vaccino, si dimostri sicuro ed efficace". Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, che, ospite di "In Onda" (La7), puntualizza: "Lo Stato dovrà farsi carico del vaccino, che quindi dovrà essere gratuito. Ovviamente non avremo subito dosi per tutti e quindi partiremo dai soggetti più a rischio, cioè dal personale sanitario, dai più anziani, da chi ha altre patologie".

