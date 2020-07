Coronavirus, l’Oms ammette: “La trasmissione aerea del virus è possibile”. Come evitarla (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo la lettera di 239 scienziati di 32 Paesi che dicevano di avere le prove sulla trasmissibilità del Coronavirus tramite l’aria, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha ammesso che la trasmissione aerea del Sars-COV-2 non può essere esclusa e, anzi, ci sono prove crescenti del fatto che il virus possa essere trasmessa da minuscole particelle sospese nell’aria. La trasmissione aerea del Coronavirus “non può essere esclusa in ambienti affollati chiusi o scarsamente ventilati”, ha detto Benedetta Allegranzi, responsabile per il controllo delle infezioni dell’organizzazione Onu. Se fosse confermato questo cambierebbe le linee guida dell’Oms per evitare il virus negli spazi chiusi. “Gli esperti che hanno firmato la missiva ci potranno aiutare per esempio nel comprendere l’importanza della ... Leggi su tpi

