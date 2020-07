Coronavirus Lombardia: i dati di oggi nel bollettino dell’8 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci sono 71 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e 12 morti nel bollettino sull’emergenza COVID-19 in Lombardia. Dei nuovi positivi, 23 sono registrati come debolmente positivi e 24 sono stati scoperti dopo i test sierologici. Coronavirus Lombardia: i dati di oggi nel bollettino dell’8 luglio I dati di mercoledì 8 luglio della Regione Lombardia dicono che i guariti o dimessi oggi sono 673, mentre scendono di due unità i ricoverati in terapia intensiva raggiungendo quota 34 e quelli non in terapia intensiva sono 211, 18 in meno di ieri. Il totale dei decessi è di 16725, mentre i tamponi effettuati sono 10675. Per quanto riguarda ... Leggi su nextquotidiano

