Coronavirus, le zanzare lo trasmettono? Gli scienziati: “No, ma meglio evitare punture” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, zanzare lo trasmettono? scienziati: “No, ma evitare punture” È la domanda dell’estate: le zanzare trasmettono il Coronavirus? In queste settimane, molti esperti si sono pronunciati sul tema, chiarendo senza alcun dubbio che no, non è possibile che un insetto potenzialmente infetto possa contagiare l’uomo semplicemente attraverso una puntura. Ma nonostante ciò, negli ultimi giorni una nota della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) ha raccomandato che è sempre “meglio evitare di essere punti”. Il motivo? Le punture di insetto possono sempre essere associate ad altri problemi di ... Leggi su tpi

