Coronavirus, le news dal Mondo: oltre 60mila nuovi contagi in USA, Trump: “Se avessi ascoltato gli esperti staremmo peggio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono 11.799.443 i casi totali confermati di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento del monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 543.558, mentre le guarigioni sono 6.424.448. Nuovo record di contagi giornalieri negli USA. Secondo la JHU nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 60.209. Nel Paese le infezioni sfiorano i tre milioni con 2.991.760 contagi. Il bilancio dei morti è salito a 131.457, con 1.114 decessi nelle ultime 24 ore. Il presidente Trump ha attribuito l’impennata dei casi al maggior numero di test effettuati. Il contagio dilaga in Texas, con oltre 10.000 casi in 24 ore di cui 1.060 a Houston, quarta città degli Stati Uniti. “Nel nostro Paese siamo in un buon posto, non sono d’accordo con lui“: lo ha affermato Donald Trump, replicando alle parole del virologo Anthony ... Leggi su meteoweb.eu

