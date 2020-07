Coronavirus Lazio e Roma, bollettino: 14 nuovi positivi, 9 arrivano dall'estero (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non si ferma il flusso di casi positivi che arrivano a Roma e nel resto del Lazio dall'estero. Il bollettino di oggi della Regione Lazio parla di un totale di 14 nuovi infetti, ma di questi 9... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : I 125 passeggeri bengalesi atterrati a #Fiumicino con un volo da Doha non saranno fatti sbarcare. Resteranno sull'a… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, regione Lazio: allarme per aereo in arrivo dal Qatar #coronavirusitalia - Adnkronos : #Coronavirus, 'nel #Lazio 600 positivi da #Bangladesh non intercettati' - SaluteLazio : #Coronavirus: Accordo Regione Lazio - Sanimpresa per i test di sieroprevalenza sugli operatori loro associati.… - LuisaRagni : RT @rep_roma: Coronavirus Lazio, in arrivo passeggeri dal Bangladesh via Doha: 'Non verranno fatti sbarcare' [di SALVATORE GIUFFRIDA] [aggi… -