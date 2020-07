Coronavirus, la terapia intensiva di Bergamo è Covid-free dopo 137 giorni: “Solo pazienti negativizzati” (Di mercoledì 8 luglio 2020) È stato l’ospedale più colpito e sotto pressione d’Europa nei mesi scorsi, con la terapia intensiva già al collasso nei primi giorni di marzo. Ora, però, dopo 137 giorni dal primo ricovero (il 23 febbraio, quando vennero trasferiti due positivi dall’ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo) la terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è libera dal Covid-19. Già da settimane, da quanto si è appreso, non avvenivano nuovi ingressi di persone con un quadro clinico grave per via del Coronavirus ma causato da altri fattori. Nei giorni di picco epidemico si presentavano in pronto soccorso fino a 90 persone affette da ... Leggi su ilfattoquotidiano

you_trend : ?? #Coronavirus, bollettino quotidiano • Attualmente positivi: 14.242 • Deceduti: 34.899 (+30, +0,1%) • Dimessi/Gua… - rtl1025 : ?? La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo non ha più pazienti contagiati dal… - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, 8 luglio ?? 7 nuovi casi ?? 3.715 tamponi eseguiti ?? 14 ricoveri (+1 da ieri) ?? 2 in t… - stefy8917 : RT @rtl1025: ?? La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo non ha più pazienti contagiati dal #coronavirus, dopo 137… - SooCalypso : RT @rtl1025: ?? La terapia intensiva dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di #Bergamo non ha più pazienti contagiati dal #coronavirus, dopo 137… -