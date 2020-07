Coronavirus, la Ryder Cup slitta al 2021. Rinviata di un anno quella di Roma: dal 2022 al 2023 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Rinviata la Ryder Cup 2020 per l’emergenza Coronavirus. slitta al 2023 quella in programma a Roma. Roma – La Ryder Cup 2020 è stata Rinviata per l’emergenza Coronavirus. L’edizione in programma nel Wisconsin dal 25 al 27 settembre è stata spostata di un anno con i golfisti che scenderanno sul percorso di Sheboygan nel 2021. Uno slittamento che sposta di conseguenza tutte le altre edizioni con la Federazione Internazionale che aveva deciso di assegnare la manifestazione fino al 2023. Un’emergenza che ha degli effetti anche per l’Italia con Roma che ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ryder Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Ryder Cup, Malagò: “Nel 2023 l’Italia si metterà in mostra con un’edizione storica”

“Ho seguito con doverosa attenzione il percorso che ha portato al posticipo di un anno della Ryder Cup di Roma. Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, infatti mi ha costantemente informato su ...

Golf: Ryder Cup, lo show di Roma slitta al 2023

L'edizione americana della Ryder Cup 2020 slitta al 2021 a causa dell'emergenza sanitaria. Quella italiana, in programma al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), passa così d ...

