Coronavirus: la pandemia non ha ancora raggiunto il picco (Di mercoledì 8 luglio 2020) (foto: GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)Nel mondo ci sono 11,5 milioni di casi, mentre le vittime sono salite a 535mila. Eppure, il peggio deve ancora arrivare: il picco della pandemia del nuovo Coronavirus, infatti, non è ancora stato raggiunto. A riferirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui a livello globale la pandemia sta accelerando e, quindi, non abbiamo ancora raggiunto l’apice. “Ci sono volute 12 settimane perché il mondo raggiungesse 400mila casi di Covid-19”, ha commentato durante una conferenza stampa a Ginevra il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Ma ora, solo durante l’ultimo fine settimana, ci sono stati più di 400mila casi in tutto il mondo”. Numero di casi Covid-19 confermati, dal 30 dicembre al 7 luglio (Fonte: Oms)Secondo i dati appena ... Leggi su wired

