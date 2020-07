Coronavirus, la crisi va a nozze: senza matrimoni buco da 15 miliardi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo le stime della Coldiretti, nel primo semestre del 2020 sono stati cancellati e rinviati circa 80mila matrimoni: un... Leggi su today

Coronavirus, crisi economica - ECA: "4 miliardi di perdite nel calcio"

Coronavirus: a Roma 4 nuovi casi, 36 positivi dal Bangladesh rilevati in aeroporto. I dati Asl del 7 luglio

Sono saliti a 77 i casi di coronavirus da cosiddetta "importazione" in arrivo a Roma dal Bangladesh con voli autorizzati dell'Enac. Un dato in aumento considerando i 36 positivi rilevati all'aeroporto ...

Nessun nuovo contagio a Rimini, in regione 31 positivi

Dopo l’allarme scattato ieri all’ospedale Infermi di Rimini, dove l’Ausl aveva comunicato la positività al coronavirus di 8 pazienti, oggi torna lo zero alla voce contagi. Niente decessi in provincia.

