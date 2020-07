Coronavirus – Italia, solo 15 morti oggi. Si svuotano gli ospedali: il BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Migliora la situazione Coronavirus in Italia. Stando ai dati raccolti e comunicati dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 15 morti, 825 guariti e 193 nuovi casi su 50.443 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,38% dei test processati. Buone notizie anche dagli ospedali della penisola: in terapia intensiva è presente un paziente in più rispetto a ieri, ma negli altri reparti ce ne sono 41 in meno. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 242.149 casi totali 34.914 morti 193.640 guariti oggi in Italia abbiamo 13.595 positivi al Covid-19, così suddivisi: 899 ricoverati in ospedale (6,6%) 71 ricoverati in ... Leggi su sportfair

