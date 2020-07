Coronavirus Italia, possibili nuovi lockdown: quali sono le zone a rischio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Notizia certificata e riportata da LiberoQuotidiano.it. I casi importati si moltiplicano, dal Bangladesh a Viareggio e nel Lazio, dalla Serbia nel Veneto, i cluster nel bresciano in una comunità di recupero. All'ospedale di Infermi di Rimini un paziente in dimissione dal reparto post acuti Covid ne ha contagiati sette, tutti asintomatici. Insomma il Coronavirus continua a diffondersi a macchia di leopardo. Per questa ragione il governo pronto a dei lockdown locali, su comuni o piccoli comuni. Una strada quella delle zone rosse indicata anche da Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. (Continua...) "Una volta che si ottiene una riduzione drastica della circolazione di un patogeno, come è accaduto in Europa con Sars-Cov-2, ha detto Rezza,"devi ... Leggi su howtodofor

