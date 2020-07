Coronavirus Italia, nuovo focolaio: 15 ragazzi positivi al covid-19 (Di mercoledì 8 luglio 2020) A seguito dei test a tappeto realizzati a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, è stato trovato un nuovo focolaio da Coronavirus. I casi, registrati nella Comunità Shalom del paese, hanno interessato quindici ragazzi (undici femmine e quattro maschi) che sono stati prontamente posti in isolamento. La Comunità: Il 18 luglio saranno sottoposti al secondo tampone Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. A darne notizia è la stessa Comunità, che con un post su Facebook, scrive: "In questi giorni abbiamo avuto i medici di Ats di Brescia che hanno fatto il tampone a tutti, come già fecero ad aprile". "Nulla di grave – continua il post -. Sono stati riscontrati alcuni positivi asintomatici, nessuno sta male". In totale sono stati 130 i ragazzi sottoposti a tampone e 80 le ragazze testate. La Comunità ... Leggi su howtodofor

