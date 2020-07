Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 luglio: morti, contagi, guariti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 luglio: morti, contagi, guariti A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 8 luglio. È di 13.595 persone attualmente positive (-647 rispetto a ieri), 34.914 morti (+15), 193.640 guariti (+825), per un ... Leggi su tpi

ilpost : Stiamo usando i contanti meno di prima: la pandemia sta accelerando la transizione verso i pagamenti elettronici, a… - sole24ore : Coronavirus, Bankitalia: un terzo delle famiglie ha riserve per soli 3 mesi - Il Sole 24 ORE - fanpage : “Senza lockdown in Italia 500.000 morti per Coronavirus”, lo dice l’Ocse - uandarin : 'Qui il coronavirus dilaga': la bomba in arrivo per l'Italia dalla Libia. - ZPeppem : RT @Radio3scienza: La stima del @PoliTOnews: sul lavoro in Piemonte servono 80 milioni di mascherine al mese. Per tutta Italia, almeno 10… -