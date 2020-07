Coronavirus, Italia: 15 morti, 13.595 i positivi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Filtrano quotidianamente i nuovi aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Tutti gli ultimi aggiornamenti sui nuovi casi di contagio su territorio nazionale. Coronavirus: il bollettino dell’8 luglio Sono 13.595 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, numero all’interno del quale è possibile prendere in considerazione singole discriminanti. Come riportato nell’ultima tabella redatta dal Ministero della Salute che si adopera quotidianamente per reperire i dati regione per regione, sono 899 le persone positive al Covid e ricoverate in ospedale con sintomi manifesti. 71 le persone ricoverate invece in terapia intensiva e 12.625 quelle che si trovano in isolamento presso la propria abitazione. 15 i morti in 24 ore, ... Leggi su thesocialpost

