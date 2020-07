Coronavirus in Italia, ultime notizie. Caccia a 600 positivi: arrivati dal Bangladesh con test falsi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 14.642 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.861 morti, 192.108 guariti, per un totale di 241.611 casi complessivi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Dal Bangladesh con test falsi: Caccia a 600 positivi – Secondo quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, sarebbero circa 600 i passeggeri provenienti dal Bangladesh sbarcati a Roma negli ultimi giorni con dei test falsi che ne attestavano la negatività al Coronavirus. Si sarebbe quindi aperta la Caccia, da parte delle autorità Italiane, a queste persone potenzialmente ... Leggi su tpi

