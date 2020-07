Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Emergenza Coronavirus, meno di 20.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino dell’8 luglio Nella giornata dell’8 luglio i riflettori restano puntati sul Veneto, dove è stato intercettato un altro imprenditore positivo al Coronavirus e si teme una nuovo focolaio. Dal punto di vista dell’andamento dell’epidemia a livello nazionale non si registrano particolari criticità. In leggera risalita i contagi in Italia. ... Leggi su newsmondo

ilpost : Stiamo usando i contanti meno di prima: la pandemia sta accelerando la transizione verso i pagamenti elettronici, a… - sole24ore : Coronavirus, Bankitalia: un terzo delle famiglie ha riserve per soli 3 mesi - Il Sole 24 ORE - fanpage : “Senza lockdown in Italia 500.000 morti per Coronavirus”, lo dice l’Ocse - FE3501 : RT @matteosalvinimi: ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che immig… - badkiki1 : RT @matteosalvinimi: ????L'allarme del giornalista libico Faraj Aljarih: 'In Libia il coronavirus sta dilagando, è molto probabile che immig… -