Coronavirus, in Bangladesh certificati falsi a 36 euro per partire. L’ipotesi della Regione Lazio: “Già 600 infetti in Italia” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, in Bangladesh certificati falsi a 36 euro per partire A Dacca bastano dai 36 ai 52 euro per comparare certificati falsi che attestano la negatività al Coronavirus e permettono di lasciare il paese. A raccontarlo al Messaggero è Mohammed Taifur Rahman Shah presidente dell’associazione Ital-Bangla, che si occupa della comunità del Bangladesh in Italia. “Tutti possono comprare questo certificato, è molto facile, c’è grande corruzione”, ha spiegato Rahman al quotidiano romano. Le regole anti-Covid imposte dal Bangladesh impongono a chi vuole entrare o uscire dal paese di presentarsi in aeroporto con un certificato medico che attesti di non essere contagiati. Le analisi vanno fatte a non più di 72 ore dalla partenza ma c’è a farle davvero sarebbero in pochi. Il costo del certificato ... Leggi su tpi

fanpage : Fiumicino, controllati i 225 passeggeri di un aereo dal Bangladesh: 14 positivi al coronavirus - repubblica : Coronavirus, almeno 21 positivi sull'aereo atterrato dal Bangladesh a Roma. Speranza sospende i voli - Adnkronos : #Coronavirus, 'in #Bangladesh è un disastro, in comunità Roma preoccupati' - ladyrosmarino : RT @fanpage: Coronavirus, stop ai voli dal Bangladesh: decine di potenziali infetti in giro a Roma e in Italia - CCKKI : #Coronavirus, 'nel #Lazio #600positivi da #Bangladesh non intercettati' 'I nostri esperti hanno fatto i calcoli sul… -