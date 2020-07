Coronavirus, il Kenya terrà chiuse le scuole per lungo tempo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, la scelta del Kenya è quella di mantenere chiuse le scuole per ancora molto tempo: cancellate le sessioni d’esame dell’ultimo anno. Kenya: scuole chiuse almeno fino a gennaio 2021, causa Coronavirus. Tutti gli istituti del Paese, come riporta Orizzonte Scuola, non saranno riaperti prima di quella data. Le autorità hanno deciso anche di annullare … L'articolo Coronavirus, il Kenya terrà chiuse le scuole per lungo tempo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Roma, 7 lug. (askanews) - Le autorit del Kenya hanno deciso di prorogare a chiusura delle scuole primarie e secondarie fino al 2021, saltando anche gli esami di ammissione alle classi superiori, ...

In Africa il Covid-19 ha contagiato finora 476.509 persone di cui 227 mila ricoverate in strutture sanitarie, mentre le persone decedute sono 11.360. I Paesi più colpiti sono il Sudafrica con 196.750 ...

